Accusa un malore in autostrada: maestro di sci muore a 52 anni 

PESCASSEROLI. Accusa un malore di ritorno dalla Puglia, si ferma con l’auto e muore. Francesco Finamore, 52 anni, storico maestro di sci di Pescasseroli è morto in autostrada mentre dalla Puglia tornava in Abruzzo. A nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo, per lui non c’è stato nulla da fare. Una perdita improvvisa che ha lasciato sgomento l'intero mondo degli sport invernali dove Finamore, da tutti conosciuto come “Checchetto”, era cresciuto dando sempre il suo contributo attivo.

Da anni insieme alla compagna Ilaria Paglia, anche lei maestra di sci, trascorrevano l’inverno sulle piste abruzzesi e l’estate in Puglia dove erano entrambi impegnati nel settore turistico. Ieri erano di ritorno proprio dal sud quando Finamore ha accusato un malore. Immediatamente si è fermato con l’auto nei pressi di Fasano (Brindisi) sperando che quel malessere potesse passare prendendo una boccata d’aria. E invece la situazione è peggiorata e di lì a pochi minuti è morto.

La notizia della sua scomparsa è arrivata a Pescasseroli e poi in tutti i centro montani abruzzesi dove il 52enne era conosciuto per la sua attività di maestro di sci. Persona mite e sempre collaborativa aveva ricoperto anche il ruolo di membro del Collegio regionale maestri di sci.

I funerali sono in programma giovedì 19 ottobre alle ore nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo. (e.b.)

