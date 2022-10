Addio a Maria Teresa Letta, una vita per il volontariato

È morta all'età di 84 anni Maria Teresa Letta, di Avezzano, vice presidente nazionale della Croce Rossa italiana. Ex professoressa di lingue straniere, sorella del politico Gianni Letta, ha dedicato la sua vita al volontariato. "Con la scomparsa di Maria Teresa Letta l’Abruzzo perde una delle personalità che ha dato lustro alla regione attraverso un quotidiano impegno verso gli altri", il cordoglio del presidente della Regione Marco Marsilio. "Come delegata della Croce Rossa nazionale per gli aiuti umanitari ha dedicato la sua vita al prossimo e questa eredità la raccogliamo e la facciamo nostra in questo momento di dolore. A nome personale e dell’intera giunta regionale porgo il cordoglio alla sua famiglia e al fratello Gianni”.