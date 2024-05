Alpinisti in difficoltà sul Corno Grande, salvati nella notte

L'AQUILA . Grazie all’intervento del Soccorso Alpino e Speleologico d’Abruzzo e soccorso alpino della Guardia di Finanza si è conclusa positivamente la disavventura di tre alpinisti romani. Nella serata di ieri, venerdì 24 maggio, i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo, insieme al soccorso alpino della Guardia di Finanza, sono intervenuti per prestare soccorso ad un gruppo di tre persone provenienti da Roma che avevano perso la traccia per fare rientro a valle, dopo aver percorso il canale centrale del Corno Grande. Con il sopraggiungere del buio, i tre sono stati costretti a chiedere aiuto al Numero Unico di Emergenza 112, il quale ha attivato il Soccorso Alpino e Speleologico. Una volta raggiunti in quota, valutate le buone condizioni di salute dai sanitari del CNSAS presenti, i tre sono stati riaccompagnati a piedi a Campo Imperatore. Le operazioni si sono concluse alle ore 3.