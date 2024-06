Avvistati i primi orsetti dell'anno nelle zone esterne al Parco

ABRUZZO. Terminata la stagione delle ciliege, ricominciano le incursioni degli orsi bruni marsicani nelle zone esterne al Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.

Pochi giorni fa è stata avvistata una femmina insieme a due piccoli orsetti. La scena è stata immortalata e l'ha condivisa sulla sua pagina Facebook Paolo Forconi, zoologo e filmaker.

Una buona notizia che fa ben sperare che gli orsi tornino a scorrazzare nell'area protetta, dopo la morte di Amarena e Juan Carrito e dell'esemplare trovato senza vita, una settimana fa, tra Scanno e Rocca Pia.

L'orso è l'animale simbolo del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise ed è considerato, fin dall'antichità, emblema di forza, coraggio ed invincibilità ma è anche simbolo di ecosistemi montani sani e ricchi di biodiversità.

L'Ente Parco ricorda che "Tutelare l'orso ed il suo habitat significa conservare una ampia gamma di specie animali e vegetali che assicurano un buono stato di salute delle montagne e dei servizi ecosistemici che ci offrono e di cui noi godiamo".

Preservare l'orso quindi è una sfida che coinvolge tutti perchè questi esemplari non sono come i peluche che i bambini coccolano e usano per prendere sonno, ma sono esseri viventi e vanno rispettati.

Non attaccano se non si sentono minacciati. Pertanto mantenere le giuste distanze è fondamentale per la sopravvivenza sia dell'uomo che dell'animale.