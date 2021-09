Centro Spaziale del Fucino a Dubai nel video di Salvatores

AVEZZANO. ll Centro Spaziale del Fucino di Telespazio è protagonista del video sul “Saper Fare” relativo alla Regione Abruzzo, realizzato del regista Gabriele Salvatores (premio Oscar nel 1992). Le suggestive immagini vengono proiettate nel Padiglione Italia all’Expo 2020 Dubai che inizia il prossimo 1 ottobre. Nel filmato si dà risalto anche alla produzione di confetti di Sulmona e al lavoro degli artigiani di Scanno, oltre al Ponte del Mare di Pescara, Campo Imperatore e la Costa dei Trabocchi.

GUARDA IL VIDEO

Il Centro spaziale “Piero Fanti” del Fucino di Telespazio, situato a Ortucchio, con le sue 170 antenne paraboliche su 370.000 mq di superficie è il primo e più importante teleporto al mondo per usi civili. Operativo dal 1963, rappresenta oggi un fiore all’occhiello per Leonardo e per l’industria aerospaziale europea, con attività che spaziano dal controllo in orbita di satelliti ai servizi di telecomunicazioni, televisivi e multimediali. Al Centro spaziale lavorano circa 250 addetti fra ingegneri, tecnici specializzati e personale operativo e hanno sede anche il Centro di Controllo della costellazione satellitare italiana per l’osservazione della Terra Cosmo-SkyMed e uno dei Centri di controllo (Gcc) che gestiscono il sistema europeo di navigazione e localizzazione satellitare Galileo.

Il Galileo Control Centre è un’infrastruttura di circa 5000 mq che garantisce l’elaborazione e la distribuzione del segnale di navigazione ai satelliti e la qualità del servizio offerto agli utenti. Da qui viene gestita l’orbita dei satelliti della costellazione e una rete di circa quaranta stazioni terrestri.