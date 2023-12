Concerto di Natale 2023 nell’Abbazia e su Rete 8

SULMONA. Un dono prezioso di musica ed emozioni per gli Abruzzesi: questo vuole essere del Concerto di Natale 2023 all’Abbazia di Santo Spirito al Morrone. L’evento, ideato dalla Direzione regionale Musei Abruzzo, è frutto della collaborazione con l’associazione L’Aquila siamo noi e Rete8.

A esibirsi sarà il coro femminile Cappella Ars Musicalis di Pescara diretto da Paola Ciolino. In programma brani di Rutter, Fauré, Adam, Reger, Gomez, Britten e classici della tradizione natalizia. Rete8 lo trasmettterà la sera di Natale alle 21, in replica a Santo Stefano, ore 14.35, in streaming su rete8.it .