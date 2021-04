Cucciolo dell'orsa Amarena irrompe nel pollaio e divora tacchini e galline

PESCINA. Raid di uno dei quattro cuccioli dell'orsa Amarena in un allevamento di polli a Pescina. A raccontare l'episodio è lo stesso proprietario del pollaio, Tiziano Iulianella, che ha immortalato il giovane orso in azione, mentre divora un tacchino. "Mentre mamma Orsa con i suoi cuccioli attendevano all'esterno, uno dei quattro, evidentemente il più scaltro, oltre che affamato, è entrato nel pollaio per una colazione a base di tacchini, galline, polli", racconta l'allevatore, prendendola con filosofia.

"Fortunatamente i miei cani hanno tenuto lontana l'orsa Amarena", prosegue, "non è la prima volta, non sarà nemmeno l'ultima. Ma davanti a queste immagini ho provato sentimenti contrastanti, tra la rabbia per i danni ricevuti, la paura per l'incontro ravvicinato e il piacere, che ha prevalso sul resto, per aver avuto il privilegio, più che la possibilità, di vedere a pochi metri questi animali bellissimi, simbolo del nostro Abruzzo e del nostro territorio".

L'imprenditore marsicano ha ringraziato il direttore del Parco nazionale del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, Luciano Sammarone, "per l'immediato intervento a tutela di questi meravigliosi orsi e in difesa dell'azienda e delle tante specie che la abitano, me compreso".