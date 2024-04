Da Detroit a Pacentro, 24 americani studiano il paese

PACENTRO. Un progetto di studio che porterà ventiquattro studenti di diverse fasce di età della Wayne State

University da Detroit a Pacentro, per approfondimenti accademici sul piccolo centro peligno. L'iniziativa, denominata Wayne in Abruzzo, si svolgera dal 29 giugno al 27 luglio, quando il borgo peligno accoglierà gli studenti provenienti dalla rinomata istituzione accademica del Michigan negli USA per "un'opportunità unica di scambio culturale e di approfondimento accademico".

Nello specifico è prevista la partecipazione ad iniziative di integrazione sociale che dalle discipline letterarie alle arti

visive, dal cinema al design fino alla cultura del cibo, consentiranno ai ventiquattro americani di elaborare uno studio

sulla vita del paese. "Un'occasione unica per una comprensione interculturale che coinvolgerà non solo i ragazzi ma anche l'intera comunità di Pacentro già pronta ad accoglierli", rimarcano dal comune peligno che diventa oggetto di interesse internazionale.