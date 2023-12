Dall’aperitivo in strada al presepe di Pianola: il Natale aquilano

L’AQUILA. Torna oggi a riempire le vie del centro storico dell’Aquila il tradizionale aperitivo della vigilia. Per l’occasione è stata rafforzata la vigilanza da parte della polizia municipale. Sono ben quattro le ambulanze e 22 gli “street tutor” (il doppio dello scorso anno), con competenze specifiche per questi eventi: addetti antincendio, primo soccorso, psicologi delle emergenze e facilitatori di comunità a disposizione della collettività.

Domani sera, invece, si accendono le luci nel borgo di Pianola per la 49ª edizione di Come a Betleem, il presepe più antico del territorio, nato nel dicembre 1973 sulla piazzetta della chiesa parrocchiale e trasformatosi negli anni in una delle più importanti rappresentazioni natalizie del territorio. Alle 18, nella cavea naturale a ridosso della frazione, oltre 300 figuranti, in costume d’epoca, percorrono le principali tappe della vita dell’uomo. A fare da palcoscenico un anfiteatro naturale di circa dieci ettari su cui è stata allestita una scenografia, in parte fissa e in parte mobile, che riproduce un villaggio della Palestina di duemila anni fa.

Al termine del presepe vivente, viene offerto agli spettatori un buffet di dolci e bevande calde preparati dalle donne del paese. L’ingresso alla manifestazione è a offerta libera.

In occasione delle festività, inoltre, il Museo nazionale d’Abruzzo (Munda) sarà aperto da domani a domenica 7 gennaio. In particolare, nel bastione est del castello cinquecentesco sarà possibile visitare il mammut domani 25 dicembre dalle 9 alle 13 (ultimo ingresso alle 12.30), il giorno di Santo Stefano dalle 9.30 alle 18.30 (ultimo ingresso alle 18) e il 27 e il 28 dicembre dalle 10.30 alle 18.30 (ultimo ingresso alle 18). (m.c.)