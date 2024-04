Fermato (e sostituito) pullman della gita scolastica

AVEZZANO. Controlli della Stradale prima della gita scolastica: il pullman risulta irregolare, ma il tour non salta. Arriva un mezzo sostitutivo.

I controlli, come si legge in una nota della questura dell'Aquila, sono avvenuti ieri da parte della polizia stradale agli autobus in partenza per la gita scolastica dell’Istituto comprensivo 3 “A. Vivenza – Giovanni XXIII”, in seguito alla comunicazione del dirigente scolastico. "Gli agenti hanno accertato l’irregolarità dei dispositivi di segnalazione visiva a luce gialla, tutti non funzionanti, oltre all’assenza della prevista cassetta di pronto soccorso".

A seguito delle irregolarità, il mezzo è stato fermato. Il trasporto dei giovani passeggeri è stata comunque assicurato da un altro pullman fatto arrivare sul posto, e questa volta in regola con le prescrizioni normative.

La questura avvisa che i controlli al trasporto delle persone disposti dal Compartimento della polizia stradale Abruzzo e Molise, continuano nei prossimi giorni.