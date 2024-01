Giorno Memoria: all'Emiciclo foto e didascalie inedite su Anne Frank

L'AQUILA. Viene inaugurata sabato 27 gennaio alle ore 12, a Palazzo dell'Emiciclo all'Aquila, la mostra documentaria "Anne Frank: una storia attuale", visitabile fino al 24 febbraio. Una raccolta di foto e didascalie inedite che si snoda attraverso un percorso cronologico che copre l'intero arco di vita di Anne, dal 1929 al 1945, fino al racconto del ritorno a casa dell'unico superstite della famiglia Frank, Otto, padre di Anne. Si tratta di un'iniziativa realizzata dalla "Anne Frank House" di Amsterdam, tradotta in più di 25 lingue e che ha già viaggiato in circa 150 Paesi del mondo.

Il Consiglio regionale dell'Abruzzo, attraverso l'Istituto Abruzzese per la Storia della Resistenza e dell'Italia Contemporanea (IASRIC), che opera presso la sede aquilana dell'Assemblea legislativa, ha promosso la mostra e in occasione del "Giorno della memoria" 2024, ospiterà un incontro sabato 27 gennaio alle ore 10, nella Sala Ipogea di Palazzo dell'Emiciclo. All'evento sarà presente la vice ambasciatrice del Regno dei Paesi Bassi in Italia, Pauline Diepenbroek.

Il programma dell'incontro, coordinato dal professor Carlo Fonzi, presidente dell'IASRIC, prevede, dopo i saluti istituzionali, un intervento del professor Davide Adacher sui diari scritti dalle giovani vittime delle persecuzioni naziste, nonché la partecipazione degli alunni del Liceo musicale dell'Aquila che suoneranno alcuni brani composti nei campi di concentramento.

La manifestazione, aperta al pubblico e con una rappresentanza degli alunni degli Istituti superiori cittadini, ha il patrocinio del Consiglio regionale dell'Abruzzo, della giunta regionale dell'Abruzzo, del Comune dell'Aquila, dell'Ufficio scolastico regionale e dell'Università degli studi dell'Aquila.