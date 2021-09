Il centro storico si illumina per la notte bianca: negozi aperti e canti popolari

L'AQUILA. Domani (sabato 18 settembre) il centro storico dell'Aquila si illumina per la Notte bianca. Musica in piazza, ospiti speciali, street food al parco del Castello, negozi e attività aperti almeno fino a mezzanotte.

La manifestazione è organizzata dal Comune dell'Aquila in collaborazione con l'assessorato al Commercio e con il direttore artistico Marcello Di Giacomo. L'appuntamento è a partire dalle 16,30 con la Notte bianca dei bambini alla Villa comunale in collaborazione con le associazioni capitanate dalle Mamme per L'Aquila. Gli organizzatori fanno sapere che si darà spazio alla musica in tutte le piazzette, recentemente tornate ad essere splendide, con una piazza in rosa interamente dedicata alle Donne, alle vetrine animate in alcuni negozi di abbigliamento del centro storico e alle aperture notturne straordinarie del Maxxi L'Aquila, di Palazzo Camponeschi, dell'Emiciclo, delle Chiese e dei Cortili.

Tra gli ospiti che si esibiscono ci sono il comico Vincenzo Olivieri al Piazzale dell'Emiciclo, il cantante Deddy a Piazza Duomo alle 23,30 e la rapper Anna Pepe e il dj set di Young Miles a piazza Duomo. Il Gran Galà della Notte bianca chiude tutti gli eventi in piazza Duomo dalle 23,30. Presentano Simone Cocciglia, Alessia Spezza, Roberto Ruggiero e Rosa Gargiulo. Sfilata di Moda degli stilisti Mario Dice, Christian Pellizzari e Hand Picked a cura di Francesco Caresta.

Gruppo Folk Moffa di Riccia

Inserito nel cartellone della Notte bianca del Commercio c'è anche la 12esima edizione della rassegna nazionale canti e danze popolari città dell’Aquila, in programma dalle 19 alla scalinata di San Bernardino. Uno spettacolo coinvolgente di colori e suoni, di canti e danze che allieteranno il pubblico trascinandolo in un viaggio musicale dove chiunque può in qualche modo ritrovarsi e riconoscersi. L’ingresso è libero, ma organizzato nel rispetto delle normative in vigore (Green Pass). Non è prevista prenotazione ma bisogna registrarsi all’ingresso. I posti sono liberi.

Ospiti di questa edizione della rassegna due gruppi fra i più riconosciuti a livello internazionale: il gruppo folk ciociaro “Valle di Comino” di Atina e il gruppo folk “Giuseppe Moffa” di Riccia (Campobasso). Come da tradizione, tutti i partecipanti si muovono per le vie del centro storico, accompagnati dal gruppo storico sbandieratori città dell’Aquila che vogliono in questo modo onorare la Corale Gran Sasso. Apre lo spettacolo la Corale Gran Sasso diretta dal Maestro Carlo Mantini con alcuni brani della tradizione aquilana ed abruzzese, accompagnata dai fisarmonicisti Francesco Mammola e Nicolino Rantucci. La rassegna, come tutti gli eventi del settantennale della Corale Gran Sasso, è realizzata grazie alla collaborazione e al sostegno del Comune dell’Aquila, con i contributi della Regione Abruzzo, Fondazione Carispaq, il patrocinio dell’associazione regionale Cori d’Abruzzo.