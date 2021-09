In fiamme un campeggio nell'area montana di Villavallelonga

L'AQUILA. Un incendio nella notte si è sviluppato in un camping nell’area montana “Tricaglio” nel comune di Villavallelonga, nel cuore del parco nazionale d'Abruzzo, nell'Aquilano. Il rogo, le cui cause sono in corso di accertamento, ha interessato un piccolo ufficio adibito a reception e quattro bungalow di legno.

Il rapido arrivo dei vigili del fuoco di Avezzano, intervenuti con due autobotti e un fuoristrada, ha evitato l’ulteriore propagarsi delle fiamme. Le operazioni di spegnimento iniziate intorno alle ore 2 e sono terminate dopo circa sette ore con la messa in sicurezza dell’intera area.