In moto a tutta velocità nelle strade del Parco: scattano le multe con il Telelaser

L'AQUILA. Controlli di rilevazione automatica (Telelaser) della velocità nelle strade del Parco nazionale d'Abruzzio Lazio e Molise (Pnalm). Rivolti in particolare verso i motociclisti che la domenica arrivano e sfrecciano come se le strade fossero delle piste. Alla fine domenica sono state 12 le contestazioni ai centauri che hanno superato i limiti prescritti: di queste 10 prevedono la sanzione amministrativa da 173 a 694 euro, e due la sanzione da 543 a 2.170 euro con la sanzione accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi.

A rendere noto il bilancio della giornata di controlli e a prennunciare un ulteriore giro di vite nei prossimi fine settimana è la questura dell'Aquila con "l’obiettivo di contrastare il fenomeno dell’alta velocità in montagna in modo da evitare che la guida dei numerosi centauri pregiudichi la sicurezza degli abitanti dei piccoli centri abitati". Questo a seguito anche delle numerse segnalazioni che la questura sostiene vengono fatte nel periodo estivo al Centro operativo della polizia stradale, "specie per segnalare motociclisti che sfrecciano lungo le strade montane, che ben si prestano ad evoluzioni per gli amanti delle due ruote".

I controlli con il telelaser sono stati attuati dagli agenti della Sottosezione Polizia stradale di Avezzano sulla SS83 e la SS17 nel cuore del Parco nei comuni di Pescasseroli e, successivamente, tra Tagliacozzo, Scurcola e Magliano.