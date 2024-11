Ladri entrano in tre appartamenti, in uno mettono a segno l'ennesimo furto

CASTEL DI SANGRO. Ladri ancora in azione nell’Alto Sangro. Nel mirino sono finiti tre appartamenti di un’unica palazzina condominiale, in via Panoramica, a Castel di Sangro. Approfittando dell’assenza dei proprietari, i ladri hanno colpito tra le 17 e le 18 di ieri, passando al setaccio le abitazioni. Solo in uno degli appartamenti visitati sono riusciti a portare via bracciali, collane e altri monili in oro per un bottino in corso di quantificazione. L’ultima incursione fa salire a 20 il conto dei furti messi a segno, nell’ultimo periodo, in Centro Abruzzo.

Ad accorgersi dell’ennesimo furto sono stati i proprietari, una volta rincasati. “Rientrando in casa mi sono accorto che qualcuno era entrato prima di me, mettendo in disordine l’appartamento", è il racconto di una delle vittime ladri che avevano colpito in Alto Sangro nei giorni scorsi portando via monili in oro e perfino una vettura: "Lo stesso è accaduto alla vicina di casa, una persona che abita di fronte a casa mia ha incrociato due tizi, uno vestito con un giubbotto rosso e l’altro scuro, che si aggiravano nei paraggi con fare sospetto. Se fossi rincasato qualche minuto prima probabilmente me li sarei trovati davanti”.

Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Castel di Sangro, agli ordini del capitano, Giuseppe Testa.