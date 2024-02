Lutto in città, medico e prof muore nella notte

L'AQUILA, E’ venuto a mancare nella notte il professor Giovanni Farello, responsabile del Centro regionale di riferimento di Auxologia e disturbi della crescita e Ricercatore della Clinica Pediatrica dell’Aquila. Il prof. Giovanni Farello è stato Segretario della S.I.M.A. negli anni 2016-2021 e Vicepresidente negli anni 2021-2023. Una grave perdita per la medicina, l’Università e la Pediatria aquilana che oggi lo piangono. Negli anni 2016-2021 era stato inoltre segretario della Società Italiana di Medicina dell’Adolescenza (SIMA). Lo scorso ottobre, in occasione del XX Congresso della Società Italiana di Medicina dell’Adolescenza, Farello era stato eletto presidente incoming 2025-2027 della Società.

Tanti i messaggi di cordoglio sui social. Tra questi quello del senatore Guido Liris.

“Rivolgo un personale sentimento di profondo cordoglio per la improvvisa e prematura scomparsa di Giovanni Farello, noto e stimato medico di cui sono stato allievo. Persona perbene alla quale mi legava anche un percorso di appartenenza politica, con cui ho condiviso molto in ambito prima universitario, poi medico e sociale“, scrive il senatore Guido Liris.

“Di Giovanni sentiranno la mancanza non solo i tanti che, come me, gli hanno voluto bene, ma anche l’Università, l’intera città con il suo tessuto sociale e professionale, come medico e come docente. Ai suoi familiari le mie più sentite condoglianze”, conclude.