L'AQUILA. Morto l’ex parlamentare Romeo Ricciuti. Aveva 93 anni. Originario di Giuliano Teatino, viveva da anni nel capoluogo di regione. Storico esponente della Democrazia Cristiana, è stato anche governatore e, per pochi giorni, sindaco dell'Aquila. Inoltre aveva guidato Coldiretti. L'Abruzzo perde l'ultimo politico della generazione dei "grandi" come Remo Gaspari e Nino Sospiri. Cordoglio sui social e, ovviamente, tanti ricordi da parte di onorevoli, sindaci e presidenti.

Il deputato pescarese di Fratelli d’Italia, Guerino Testa, definisce Ricciuti "un vero protagonista della sua terra", che "abbandona l'Abruzzo certo di essere ricordato per il suo buon fare e per aver ricoperto ruoli politici ed istituzionali di spicco. A suo figlio Luca, che dal padre ha ereditato la passione per la politica, e a tutti i familiari porgo le mie sentite condoglianze". Sempre sul fronte FI, per il capogruppo regionale Massimo Verrecchia "l'Abruzzo perde di certo uno degli esponenti politici che più ha tenuto alla nostra regione, Romeo Ricciuti. In questo giorno di dolore il mio pensiero va all'amico Luca, suo figlio, già consigliere regionale, ed esprimo, a nome del gruppo consiliare di Fratelli d'Italia, le più sincere condoglianze alla famiglia tutta".

Il senatore Guido Liris eloogia Ricciuti come un "politico di spicco e personalità di riferimento per l’Abruzzo e per l’Italia, è stato un uomo di polso, capace di prendere decisioni difficili e di portare avanti progetti concreti per il bene della nostra regione. Il suo operato ha avuto un impatto tangibile sullo sviluppo economico, sociale e infrastrutturale dell’Abruzzo. Ha saputo trasformare le parole in azioni, realizzando opere che ancora oggi testimoniano la sua visione e la sua volontà di migliorare le condizioni di vita degli abruzzesi". Un altro senatore, Etelwardo Sigismondi, ricorda Ricciuti per "il suo costante impegno per il nostro territorio e per gli importanti ruoli politico-istituzionali ricoperti a livello regionale e nazionale. Al figlio Luca e a tutti i suoi cari giunga la nostra vicinanza in questo momento doloroso".

C'è poi il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi: “Con Romeo Ricciuti se ne va un pezzo di storia della città dell’Aquila, della regione Abruzzo e anche della Nazione. Uomo di Stato che ha saputo interpretare i bisogni della sua comunità fino ai massimi livelli delle istituzioni repubblicane, Romeo non ha mai abbandonato il profondo legame con la sua gente, facendosi interprete dei cambiamenti, a partire da quelli che vedevano trasformare la società agraria di cui fu a lungo punto di riferimento ed espressione”.

Infine il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio: "Oggi l'Abruzzo piange uno dei politici più rappresentativi del secolo scorso, Romeo Ricciuti. Nel corso della sua vita ha ricoperto il ruolo di Sottosegretario di Stato, di parlamentare e di Presidente della Regione Abruzzo rappresentando un punto di riferimento importante per la crescita economica e sociale di tutto il territorio abruzzese. Ai suoi familiari, in particolare al figlio Luca di cui mi onoro essere da tempo amico personale, porgo le mie condoglianze e quelle dell'intera giunta regionale".

