Omaggio ad Astor Piazzolla nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. 

PESCASSEROLI. "Le Metamorfosi di Pasquale Filastò" è un omaggio al mito senza tempo di Astor Piazzola di cui si celebra quest’anno il centenario della nascita. Un concerto evento nel cuore verde dell'Abruzzo che prende spunto da "Las Cuatro Estaciones Porteñas", rilettura dell’opera vivaldiana in chiave di tango sinfonico che il grande maestro argentino compose alla fine degli anni 60. Ispirato da quest’opera, Filastò ha scritto proprio per l’occasione un brano celebrativo della natura e dei suoi mutamenti affidandolo alla voce narrante di Daniela Piazza. Il testo accompagnerà i quattro brani eseguiti dal Logos Trio, fondato da Pasquale Filastò (violoncello) con Plamena Kromova (violino) e Francesco Lecce (pianoforte).

Lo spettacolo, con ingresso libero, è in programma domani 31 luglio alle ore 18.00 sui Colli Bassi nel comune di Pescasseroli (AQ).

Oltre a questo originale concerto in alta quota, GORE-TEX sostiene per il prima volta quest’anno ARTEPARCO, il progetto che trasforma il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise in una meravigliosa galleria d’arte moderna a cielo aperto.