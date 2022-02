Papa Francesco all'Aquila per la Perdonanza

L'AQUILA. Il cardinale arcivescovo dell’Aquila Giuseppe Petrocchi ha ipotizzato che Papa Francesco aprirà la porta Santa della basilica di Santa Maria di Collemaggio il 28 agosto in occasione della Perdonanza celestiniana.

Il programma di massima è stato già mandato in Vaticano e nei prossimi giorni ci sarà un primo sopralluogo da parte della Gendarmeria vaticana e del prefetto della Casa pontifícia per verificarne la fattibilità.

Al centro il cardinale arcivescovo dell'Aquila Giuseppe Petrocchi durante l'incontro con i giornalisti

Nelle intenzioni del cardinale c’è anche il desiderio che Papa Francesco visiti la Cattedrale dei santi Massimo e Giorgio, dove non sono ancora iniziati i lavori di ricostruzione dopo la devastazione del terremoto del 6 aprile 2009. Il cardinale Petrocchi ha parlato della visita del Papa in occasione del tradizionale incontro con i giornalisti al quale hanno preso parte anche il vescovo ausiliare Antonio D’Angelo e il presidente dell’Ordine dei giornalisti d’Abruzzo Stefano Pallotta. Per la conferma ufficiale occorrerà attendere l’annuncio della Santa Sede, ma ormai la macchina organizzativa è già partita.