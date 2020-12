Scoppia il caso, diocesi contro assessore per le frasi rivolte al Papa

AVEZZANO. Nasce il caso attorno alle frasi che un assessore comunale di Avezzano avrebbe rivolto su Fb nei confronti del Papa. A denunciarlo è la Diocesi dei Marsi scesa in campo con un comunicato in cui per l'occasione sente la necessità di rinnovare la propria fedeltà al Magistero di speranza e di fraternità universale di Papa Francesco: "In Lui siamo quotidianamente conservati nella fede".

La diocesi retta dal vescovo Piero Santoro spiega che l’assessore Lorenzo De Cesare, nel giorno di Natale, sul proprio profilo Facebook e "con un linguaggio approssimativo e confuso", ha rivolto parole insultanti nei confronti di Papa Francesco definito “misero, in malafede, uomo piccolo piccolo”.

Il post pubblicato su Fb dall'assessore

"Non riteniamo opportuno relegare queste dichiarazioni a marginale cronaca locale", si legge nella nota , "perché sono parole offensive che travalicano ogni legittima libertà di pensiero, e risultano particolarmente gravi perché pronunciate da una persona che riveste un ruolo istituzionale nel governo della città e, per questo, investito della responsabilità di rispettare la coscienza religiosa e laica del tessuto civile". La diocesi quindi rivolge all’assessore e coglie l'occasione per ricordarle ai fedeli le parole che il Papa ha pronunciato durante la Messa della Natività: “Dio sa che l’unico modo per salvarci, e risanarci dentro, è amarci...solo l’amore di Gesù trasforma la vita, libera dai circoli viziosi dell’insoddisfazione e della rabbia…il nutrimento della vita è lasciarsi amare da Dio e amare gli altri”.

Il caso è diventato una bufera politica per l'assessore De Cesare. L'opposizione di centrodestra in Consiglio e la Sinistra lo hanno attaccato con durezza chiedendone le dimissioni. Il sindaco Di Pangrazio è sceso in campo a difesa del Papa chiedendo all'assessore di scusarsi, altrimenti sarebbe stato allontanato. De Cesare in un nota ha presentato scuse alla Curia e al sindaco, ma non al Papa.

