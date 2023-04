"Sub Tutela Dei", arriva la mostra sul giudice Livatino

AVEZZANO. La mostra regionale Sub Tutela Dei, l’uomo, il giudice, l’esempio che il Csv Abruzzo Ets dedica al magistrato Rosario Livatino, ucciso dalla mafia il 21 settembre 1990 e beatificato dalla Chiesa il 9 maggio 2021, fa tappa ad Avezzano.

Domani, venerdì 21 aprile, alle 16,30, nella sala Montessori, in via Genserico Fontana, è in programma l’inaugurazione. Intervengono Cinzia Teresa Torraco, prefetto dell’Aquila; Giovanni Di Pangrazio, sindaco di Avezzano; Giovanni Massaro, vescovo dei Marsi; Roberta D’Avolio, dell’Anm (Associazione nazionale magistrati) Abruzzo; Roberta Masotto, curatrice della mostra; Casto Di Bonaventura, presidente del Csv Abruzzo. L’allestimento è promosso da: Libera associazione forense, Centro studi Rosario Livatino, Centro culturale Il Sentiero ed è stato ospitato al Meeting di Rimini la scorsa estate.

Le visite, sempre nella sala Montessori, sono possibili da sabato 22 aprile a mercoledì 3 maggio, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19. Info e prenotazioni: 0862 318637 – 371 4507918 – segreterialaquila@csvabruzzo.it

Quasi ogni giorno sono previste manifestazioni e presentazioni di iniziative. «Il periodo di permanenza della mostra ad Avezzano è attraversato da ricorrenze civili (25 aprile, primo maggio) e religiose (27 aprile, festa della Patrona della città)», spiega Gino Milano, vicepresidente del Csv Abruzzo, «ebbene, la figura del giudice Livatino sembra segnare perfettamente questo tempo rendendo attuali i suoi tratti culturali, professionali, sociali e di testimone della fede cristiana. Una mostra che è memoria e monito per tutti».