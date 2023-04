Torna a nevicare, preoccupazione per l'agricoltura

L'AQUILA - Torna la neve in Abruzzo. Questa mattina la provincia di L'Aquila si è svegliata imbiancata. Da pochi giorni era arrivata la comunicazione ufficiale della chiusura anticipata degli impianti sciistici di Campo Felice per mancanza neve, ma ora ecco la beffa. Anche nelle quote più basse si è registrata la nevicata primaverile. Gli apicoltori e gli agricoltori sono molto preoccupati a causa della precipitazione fuori stagione e del bruscò abbassamento delle temperature, in alcune parti anche sotto lo 0. Attualmente sta continuando a nevicare seppure in maniera moderata, I pesi che si sono svegliati imbiancati sono soprattutto nella Marsica con la Valle Roveto, anche il Fucino con Pescina e Avezzano, ma in particolare modo Rocca di Mezzo, Celano, Ovindoli e Rocca di Cambio.