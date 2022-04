Torna la marcia sul sentiero della libertà

CAMPO DI GIOVE. Domani, 3 aprile, il 25 aprile e il 14 maggio l’associazione culturale “Il sentiero della libertà / Freedom Trail” - in collaborazione con la Regione e d’intesa con associazioni inglesi e l’associazionismo locale – organizza una marcia sul sentiero della libertà che percorrevano quanti volevano raggiungere le linee alleate durante la seconda guerra mondiale.

“Il sentiero della libertà” è un trekking di circa 60 chilometri, di livello escursionistico, suddiviso in 3 tappe e 3 giorni, sui sentieri che attraversano la Majella.

“Il sentiero della libertà” era la via di fuga di migliaia di prigionieri alleati e di giovani italiani che lottavano per la liberazione d’Italia, divisa dalla Linea Gustav dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, quando l’Abruzzo divenne terra di confine e angolo di speranza per i fuggiaschi che si schieravano con l’esercito alleato.

Ogni anno sono in circa 500, soprattutto studenti, a partecipare al “Sentiero della Libertà”. Il programma prevede diverse iniziative.

DOMENICA 3 APRILE: SULMONA - CAMPO DI GIOVE

Ore 8 Raduno nei pressi del palazzetto dello sport a Sulmona. Ore 09,30 inizio della marcia. Pomeriggio: arrivo a Campo di Giove. Cerimonia di commemorazione con deposizione della corona al monumento ai caduti. Ore 16,30 IV convegno sulla Resistenza umanitaria e a seguire consegna premi del concorso "Roberto Cicerone". Ore 18 rientro a Sulmona con mezzi messi a disposizione dall'associazione.

LUNEDÌ 25 APRILE: CAMPO DI GIOVE - TARANTA PELIGNA

Ore 8 raduno in piazza "A. Duval" a Campo di Giove. Ore 9 partenza per Taranta Peligna: sosta al Guado di Coccia. Commemorazione di Ettore De Corti, 23 anni, tenente friulano caduto il 18 ottobre 1943. Pomeriggio: arrivo al Sacrario della Brigata Maiella, cerimonia di commemorazione. Arrivo a Taranta. Ore 18,30 eientro a Campo di Giove con mezzi messi a disposizione dall'associazione.

SABATO 14 MAGGIO: TARANTA PELIGNA - CASOLI

Ore 8 raduno in piazza a Taranta Peligna. Ore 8,30 partenza per Casoli. Ricordo di Donato Ricchiuti, 24 anni, nato a Lama dei Peligni e caduto il 1 aprile 1944 con la Brigata Maiella, al Colle delle Ciavole. Pomeriggio: arrivo a Casoli, deposizione della corona al monumento ai caduti, sfilata verso il centro. Conclusione del Sentiero con interventi delle autorità, responsabili dell’organizzazione e partecipanti. Ore 18,30 rientro a Taranta Peligna con mezzi messi a disposizione dall'associazione.