Torna la protesta degli agricoltori / FOTOGALLERY

L’AQUILA. Gli agricoltori tornano a protestare all’Aquila. Sono arrivati questa mattina davanti all’Emiciclo, sede della Regione Abruzzo. Dopo la protesta a Roma di giovedì e le precenti sfilate dei trattori nel capoluogo, agricoltori e allevatori capeggiati da Dino Rossi (Cospa) si sono dati appuntamento alla Villa comunale.

Sul tappeto le problematiche emerse nei giorni passati: l’aumento del costo del gasolio, le difficoltà riscontrate per l’approvvigionamento delle materie prime, il caso Irpef sui terreni, le politiche europee per il cibo sintetico e le speculazioni sui prezzi.

I trattori a Vasto (fotoservizio di G. Daccò)

«Vogliamo rinfrescare la memoria su quanto sta accadendo in questi giorni», ha spiegato Rossi, che giovedì ha preso, parte insieme a 300 agricoltori provenienti da tutta Italia e anche dall’Abruzzo, alla manifestazione in piazza del Campidoglio. «E vogliamo parlare delle problematiche relative alla mafia dei pascoli», riprende Rossi, «argomento molto importante sul quale in pochi vogliono pronunciarsi. Abbiamo parlato con il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Patrizio Giacomo La Pietra, e illustreremo gli aggiornamenti in merito».

Ma non solo. Una folta delegazione di agricoltori marsicani oggi è arrivata a Roma per unirsi alla protesta dei tanti contadini che da giorni manifestano con i trattori nella capitale.

La protesta dei trattori è arrivata anche a Vasto e San Salvo.