Trovato in Abruzzo scomparso venti giorni fa da casa

CAGNANO AMITERNO. E’ stato ritrovato a Cagnano Amiterno, paese della provincia dell’Aquila, Antonio Spinelli, il 40enne sordomuto scomparso il 15 aprile da Castel Volturno. L’uomo si era allontanato dalla sua abitazione, nel centro storico del paese campano, facendo perdere le sue tracce.

Le ricerche, coordinate dalla prefettura di Caserta, erano state subito attivate e avevano visto impegnate anche le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale ma non avevano permesso di rintracciare il 40enne in Campania. Spinelli infatti era arrivato in Abruzzo dove, grazie all’intuito dei militari dell’Arma, è stato ritrovato.