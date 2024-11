Vince 100mila euro con una schedina da tre

L'AQUILA. La dea bendata si ferma in città, dove nel giro di poco più di mese sono state registrate due vittorie al Lotto. L'ultima, la più consistente, come riferisce anche l'agenzia Agimeg, ha fatto incassare ad un fortunato 100mila euro, a fronte di una scheda del 10elotto da 3. Il vincitore è per il momento ignoto.

Ma già il 16 ottobre un gioco dello stesso tipo - il Simbolotto - aveva portato 38mila euro nelle tasche di un aquilano che ne aveva spesi 7.

Ma non è solo il capoluogo abruzzese ad essere baciato dalla fortuna ultimamente: 3 giorni fa a Pescara è stata incassata una vincita da 25mila euro. Insomma, sembra che la buona sorte si stia trovando bene in Abruzzo, al punto da fermarcisi più del solito.