Arriva la Notte romantica alla scoperta di tre borghi 

ABBATEGGIO. Un dessert a base di cioccolato fondente e peperoncino. E un bacio di mezzanotte (rigorosamente tra congiunti), abbinato al lancio di palloncini. Sono i due elementi caratterizzanti de “La notte romantica nei Borghi più belli d’Italia”, la manifestazione che si svolgerà in tutta Italia, nei comuni aderenti all’associazione, tra sabato e domenica, con il coinvolgimento di 15 Borghi tra Abruzzo e Molise tra cui Abbateggio, Penne, Città Sant’Angelo e Guardiagrele che ieri hanno presentato i programmi locali.

Dal presidente di Abruzzo e Molise dell’associazione, Antonio Di Marco, è arrivato «l’invito ad esserci, a partecipare, per trascorrere una giornata diversa, ammirare i palazzi storici, vedere le mostre organizzate per l’occasione e ascoltare i versi recitati dai poeti locali, oltre ad assistere alle rappresentazioni folkloristiche». È un’occasione per ripartire, per i Borghi, la cui «vitalità» non è stata scalfita dalla pandemia, anzi «sarà l’occasione per entrare in contatto con chi vive nei nostri centri». Ad Abbateggio, stasera (ore 22), si potranno «ammirare il borgo e le installazioni di arte contemporanea e assistere, sulla TerrazzAbbateggio, alla lettura di poesie da parte di autori locali. Alle 24 lo scambio del bacio», ha spiegato il sindaco, Gabriele Di Pierdomenico. A Penne, ha annunciato Camillo Savini, è stato organizzato per domani (domenica 27 giugno), nei locali, un aperitivo romantico (ore 18.30), seguito da una cena (ore 21) con la lettura di poesie dedicate all’amore affidata agli studenti. In piazza si potranno scattare delle foto ricordo. Lo spostamento a domenica è stato deciso perché «è in programma la partita dell’Italia, sabato, e per la manifestazione podistica della Notturna Pennese», ha sottolineato Pina Tulli.

È stata scelta la giornata di domenica anche a Città Sant’Angelo, ha annunciato il sindaco Matteo Perazzetti. «Il centro storico è pronto ad accogliere i tanti turisti che troveranno un panorama mozzafiato, ristoranti con allestimenti a tema e una panchina, in piazza IV novembre, addobbata per le foto ricordo. Le chiese saranno aperte e saranno possibili visite guidate». C’è grande fermento, a Guardiagrele, e Evelina Odorisio, capogruppo delegato ai Borghi, ha annunciato un ricco calendario per stasera, tra cui «estemporanee di ferro battuto, ceramica e fumetti, esibizioni di tessuti aerei e di targo argentino e un omaggio a Carla Fracci. Musei aperti».