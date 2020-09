Brittoli, 66enne muore schiacciato dal trattore

BRITTOLI. Un uomo di 66 anni, Domenico Di Sano, è morto ieri sera a Brittoli (Pescara) dopo essere rimasto schiacciato dal trattore. Stava eseguendo dei lavori in un uliveto quando il mezzo si è ribaltato più volte, schiacciandolo. A lanciare l'allarme è stata una persona di passaggio che ha sentito il rumore del mezzo quando ormai era già buio. Sono stati allertati i carabinieri della compagnia di Penne (Pescara) che sono intervenuti e hanno avviato gli accertamenti. Oggi sarà eseguita una ispezione cadaverica. La morte delle pensionato, che era originario di Brittoli ma viveva a Roma e rientrava spesso in Abruzzo, sarebbe avvenuta sul colpo è verosimilmente l'incidente non è stato scoperto subito.

