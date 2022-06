"Celeste" vince la Cerasuolo d'Abruzzo Cup

PESCARA. Due giorni di regate per un totale di circa 36 miglia percorse tra Montesilvano, Pescara e Ortona da una trentina di imbarcazioni d'altura partecipanti provenienti dai circoli velici di Giulianova, Vasto, Ortona e Pescara, abbracciando così idealmente tutta la costa abruzzese. Ad accompagnare l'evento in ogni suo passo il Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo che conta attualmente 210 soci tra cantine private e cooperative e che ha scelto il colore del Cerasuolo per abbracciare l'iniziativa e idealmente il colore delle vele.

Tanta allegria e voglia di andar per mare hanno coinvolto gli equipaggi che hanno affrontato un buon vento di circa 15 nodi durante la prima giornata nel tragitto tra Pescara e Ortona, mentre hanno incontrato un po' di bonaccia il secondo giorno. Il premio più ambito, il Challenger Cerasuolo d'Abruzzo Cup, l'ha conquistato Celeste 2, l'Este 39 degli armatori D'Annunzio e Mori che ha sbaragliato tutti in overall ma anche in tempo reale.

Vincitore nella Categoria A Il Piacere 2, il First 44.7 Benetteau di Luciano Leone seguito da MGS di Alessandro Pavone e Barbalandra di Paola Galeota. Prima in categoria B ancora Celeste 2 degli armatori D'Annunzio e Mori, mentre seconda si è piazzata Trilli di Massimo Di Bernardo seguito da Mascè di Roberto Di Nisio. Nella categoria C l'ha spuntata Selvaggia di Vittorio Ferrara, seconda Tana Bianca dell'armatore Dario Cianci e terza Flipper di Salvatore Longo. Premio anche alla barca più bella che è andato a Shaula.

A premiare gli equipaggi l'assessore allo Sport del Comune di Pescara Patrizia Martelli, il presidente della IX Zona FIV Abruzzo e Molise Domenico Guidotti, la vice presidente Fiv Alessandra Berghella, Nino Venditti presidente del Circolo Nautico e l'imprenditrice Chiara Chiavolich per il Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo.

“E' stato un evento coinvolgente sia da un punto di vista sportivo che sociale", dice Nino Venditti, presidente del Circolo Nautico Pescara, "e ha dimostrato quanto sia importante fare squadra. Noi ci crediamo e pensiamo che questa manifestazione possa continuare a crescere negli anni coinvolgendo sempre più realtà territoriali. E per questo ringrazio tutti i marchi abruzzesi che ci hanno sostenuto e appoggiato e lo chef Massimo che ci ha cucinato ottimi pranzi e cene. Intanto ci prepariamo con lo stesso entusiasmo alla prossima regata, la “lunga” Pescara-Tremiti, tra poco più di una settimana”. Grazie agli sponsor e partners che si sono aggiunti al Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo ossia Giosport, Autoepi, Saquella, Spiedì, Rustichella d'Abruzzo, AssoPanificatori Abruzzo-Molise, New York Grafics Banca Generali Private, Ferretti Gioielleria, Locman, Vittoria Rms