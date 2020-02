Coronavirus, Verì: no a limitazioni di mobilità da altre regioni / VIDEO

PESCARA. «Non ci sono limitazioni alla mobilità dei cittadini di altre regioni in Abruzzo. Nei decreti del ministero non c'è ancora il nome della nostra regione, che può svolgere le sue attività in modo normale». Così l'assessore regionale alla Salute, Nicoletta Verì, lasciando la prefettura di Pescara, dove si è tenuta la riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica convocata dal prefetto Gerardina Basilicata per fare il punto sull'emergenza coronavirus.

Basilicata: "Nessun caso di coronavirus in Abruzzo" Il prefetto dopo la riunione del comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico convocata a Pescara con l'assessore regionale Nicoletta Verì (video di Giampiero Lattanzio)

I sindaci, nel corso dell'incontro, hanno manifestato le loro preoccupazioni e chiesto chiarimenti su come comportarsi, ad esempio in caso di arrivo negli hotel di persone provenienti da fuori regione, in particolare dalle zone rosse del Nord Italia, oltre a informazioni sulle procedure di igiene nei locali. «A oggi» ha detto Verì «non abbiamo casi sotto osservazione e seguiamo in maniera precisa le linee dettate dal ministero. Faremo delle ordinanze, ma in termini sanitari è ancora valida e fondamentale la circolare che il dipartimento della Salute ha inviato nei giorni scorsi». L'assessore ha poi ribadito che uffici pubblici e scuole restano regolarmente aperti.