E’ morto Alain Delon, nel 1999 aveva ricevuto il Premio Flaiano

PESCARA. Anche l’Abruzzo esprime cordoglio per la morte di Alain Delon. Nel 1999 aveva ricevuto a Pescara Premio Internazionale Flaiano alla Carriera.

Alain Fabien Maurice Marcel Delon, attore, regista e produttore cinematografico francese con cittadinanza svizzera, si è spento a 88 anni. L’annuncio è stato dato dai tre figli all’agenzia di stampa francese France Presse. L’attore, uno dei volti più noti del cinema mondiale, era stato colpito da un ictus nel 2019 ed era da tempo affetto anche da un grave linfoma.

La presidente dei Premi internazionali ‘Ennio Flaiano’ Carla Tiboni in una nota scrive: ” Premi Internazionali Flaiano apprendono con profonda tristezza la notizia della morte di Alain Delon, protagonista indiscusso del cinema mondiale, figura ormai iconica nonostante il ritiro dalle scene. Delon ricevette il Premio Internazionale Flaiano alla Carriera nel 1999. La sua presenza al Teatro d’Annunzio catalizzò la serata; l’attore si concesse al pubblico per autografi e fotografie con estrema disponibilità, gentilissimo, charmant. Quando nel 2010 il Comune di Pescara paventò la vendita dell’ex Tribunale che ospitava il Mediamuseum, artisti, scrittori, registi ed attori aderirono alla sottoscrizione dell’appello di Edoardo Tiboni al Capo dello Stato e del Ministero dei Beni Culturali per salvare la struttura e la sua destinazione. Alla lunga lista dei personaggi dell cultura, tra cui Morricone, Muccino, Tornatore,Camilleri, Coelho tanti altri, si aggiunse anche Alain Delon che rispose alla richiesta in appena dieci minuti”.