Elezioni comunali, il Tar dispone la verifica sulle operazioni

PESCARA. Il Tar Abruzzo, sezione di Pescara, dispone una verifica sulle operazioni elettorali che hanno portato all'elezione del sindaco del capoluogo adriatico Carlo Masci e del Consiglio comunale. Il pronunciamento arriva dopo il ricorso presentato da una cittadina e da una candidata non eletta alla carica di consigliere comunale, che hanno contestato irregolarità in più dei due terzi delle sezioni. Alle amministrative dell'8 e 9 giugno scorsi ha vinto al primo turno il sindaco uscente Carlo Masci (centrodestra), che ha superato il 50% con uno scarto di soli 584 voti. I giudici amministrativi hanno disposto un vasto ricontrollo delle schede.

Interessato un centinaio di sezioni: per 50-60 bisognerà verificare il numero delle schede autenticate e non autenticate; per 20-30 sezioni, invece, il controllo riguarderà i voti attribuiti ai candidati a sindaco. Nel ricorso veniva contestata la genuinità del voto, ovvero il fatto che le molteplici irregolarità formali segnalate potrebbero aver influenzato la correttezza del procedimento elettorale.

Il Tar, si legge, "individua quale verificatore il prefetto di Pescara pro tempore, con facoltà di delega a uno o più funzionari, con l'incarico di procedere agli incombenti istruttori di cui ai punti in motivazione; alla relativa procedura potranno assistere i legali delle parti, ai quali dovrà essere dato avviso almeno 2 giorni prima dell'avvio; il procedimento istruttorio dovrà essere concluso entro il termine del 15 dicembre 2024; la relazione conclusiva con i relativi esiti dovrà essere depositata entro il termine del 5 gennaio 2025. Fissa per il seguito della trattazione l'udienza pubblica elettorale del 7 febbraio 2025".

Alle elezioni il sindaco uscente, Carlo Masci, ha ottenuto 31.535 preferenze, pari al 50,95%; il candidato sindaco per il centrosinistra, Carlo Costantini, si è fermato a 21.192 (34,24%), seguito dal civico Domenico Pettinari (8.096 voti, 13,08%) e da Gianluca Fusilli (1.070, 1,73%).

