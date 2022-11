Gomme invernali da oggi, l’elenco completo delle strade Anas 

PESCARA. Firmate le ordinanze dell’Anas che da martedì 15 novembre fino al 15 aprile del 2023 impongono l’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali su tutte le strade statali, i raccordi autostradali e le autostrade che la società statale gestisce in Abruzzo.

Ciclomotori e motocicli sono esenti dall’obbligo e potranno circolare solo in assenza di precipitazioni nevose in atto e in assenza di neve o ghiaccio su strada.

L’ELENCO DELLE STATALI

Nel dettaglio, le strade statali interessate sono: “Raccordo Autostradale Chieti – Pescara”, SS 150 “Della Valle Del Vomano”, SS 151 “Della Valle Del Tavo”, SS 153 “Della Valle Del Tirino”, SS 158 “Della Valle Del Volturno”, SS 16 “Adriatica”, SS 16 “Dir./C Del Porto Di Pescara”, SS 17 “Dell'appennino Abruzzese e Appulo Sannitico”, SS 17 Bis “Della Funivia Del Gran Sasso e di Campo Imperatore”, SS 17 “Ter dell'appennino abruzzese”, SS 259 “Vibrata”, SS 260 “Picente”, SS 260 Dir. “Picente”, SS 263 “della Val Di Foro e di Bocca Di Valle”.

E ancora: SS 487 “di Caramanico Terme”, SS 5 “Tiburtina Valeria”, SS 539 “di Manoppello”, SS 539 “Dir. di Manoppello”, SS 553 “di Atri”, SS 578 “Salto Cicolana”, SS 578 “Variante di Magliano de' Marsi”, SS 584 “di Lucoli”, SS 5 Quater “Via Tiburtina Valeria”, SS 5 “Quater-Dir. del Casello di Tagliacozzo”, SS 614 “della Maielletta”, SS 649 “della Fondo Valle Alento”, SS 649 Dir. “di Fondo Valle Alento”, SS 650 “della Fondo Valle Trigno”, SS 652 “della Fondo Valle Sangro”, SS 656 “Val Pescara – Chieti”, SS 656 “Dir. Val Pescara – Chieti”, SS 684 “Tangenziale Sud dell'Aquila”, SS 684 Dir “Tangenziale Sud dell'Aquila”, SS 690 “Avezzano-Sora”.

Infine: SS 696 “del Parco Regionale Sirente – Velino”, SS 696 “Dir Vestina”, SS 714 “Tangenziale di Pescara”, SS 80 “del Gran Sasso d'Italia”, SS 80 Dir. “Del Gran Sasso d'Italia”, SS 80 “Racc. di Teramo”, SS 80 Var. “Variante di Teramo”, SS 81 “Piceno Aprutina”, SS 83 “Marsicana” e SS 84 “Frentana”.

LE AUTOSTRADE

L’obbligo riguarda anche l’autostrada. Nel caso dell’Anas, subentrata a Strada dei Parchi, l’A24 Roma - L’Aquila - Teramo (fra lo svincolo di Tivoli e lo svincolo di Teramo Est/allacciamento Statale 80); e l’autostrada A25 Torano - Pescara (fra lo svincolo direzionale di Torano e lo Svincolo d’interconnessione con l’autostrada A14).

Le ordinanze sono state emanate in attuazione delle norme del Codice della Strada. L’obbligo è indicato su strade e autostrade tramite apposita segnaletica verticale e ha validità anche al di fuori dei periodi indicati, in caso di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio. Gli pneumatici invernali che possono essere utilizzati sono quelli omologati secondo la direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e le successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento Unece, muniti del previsto marchio di omologazione.

COMUNI E PROVINCE

Per le strade comunali e provinciali spetta a sindaci e presidenti firmare le apposite ordinanze prima del 15 novembre. Alcuni enti hanno già provveduto a varare i divieti, come ad esempio il Comune dell'Aquila su indicazioni del comando di polizia municipale.