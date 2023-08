Il Pd riparte da capo e punta su Paolucci per sfidare Marsilio 

PESCARA. Il Pd riprende in mano le redini di Abruzzo Insieme. E dopo il mezzo passo falso di tre giorni fa, quando la mini-riunione a tre, con Azione e M5S, è finita con una fumata nera e la prospettiva inopportuna di far decidere a Roma, preme il tasto rewind per ripartire da capo mettendo in campo un solo nome da proporre alla coalizione. Per il Pd lo sfidante di Marco Marsilio alle regionali 2024 è Silvio Paolucci, un politico e non un civico, come l’ex rettore Luciano D’Amico.

Così l’azionista di maggioranza rimette in carreggiata il progetto di ampia coalizione e invita gli alleati, consenzienti o meno, a partecipare a un imminente tavolo politico che dovrà svolgersi in Abruzzo, per mettere in campo proposte alternative e per scongiurare una decisione piovuta dall’alto.

È una mossa politica azzeccata quella andata in scena ieri, dalle 18, durante la direzione regionale del partito. Poche ore dopo, anche il coordinatore regionale dei 5 Stelle, Gianluca Castaldi, ha chiamato a raccolta i suoi portavoce, e durante la riunione, aperta a tutti i livelli, sarebbe stato fatto il nome di Giovanni Legnini, perché gradito al leader Giuseppe Conte. Ma è una proposta lanciata inaudita altera parte, cioè senza interpellare il diretto interessato.

Quindi l’appello «a tutte le forze civiche e politiche, ai movimenti che con grande lealtà hanno costruito le condizioni per arrivare fino a questo avanzato punto di discussione, perché si assumano con noi la responsabilità di definire unitariamente la candidata o il candidato che guiderà questo progetto.

Ora tocca agli altri rispondere all’appello accorato. Ma non c’è tempo da perdere.

