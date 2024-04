Impianto rifiuti, la Regione revoca autorizzazione alla gestione

CITTÀ SANT'ANGELO. La Regione revoca l'autorizzazione alla Terraverde Energy srl, società che gestisce l'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi a Città Sant'Angelo. La struttura, negli anni, è stata interessata da diversi incendi - il più grave nel 2011 e l'ultimo nei mesi scorsi - tanto che il Comune, nel 2023, aveva espresso parere contrario al rinnovo dell'autorizzazione e il sindaco, Matteo Perazzetti, in più occasioni aveva sottolineato la necessità di provvedere alla revoca. Revoca che ora arriva per effetto di una determina del servizio Gestione rifiuti della Regione Abruzzo.

«La società Terraverde Energy srl - si legge nel provvedimento del 17 aprile riportato dall'agenzia giornalistica Ansa - non è allo stato in possesso della garanzia fideiussoria dovuta e, per l'effetto, vengono meno i requisiti di efficacia dell'autorizzazione». Considerando che la società «non ha osservato le prescrizioni imposte», recita ancora la determina, «ricorrono i presupposti per procedere alla revoca».

La questione riguarda la presunta mancanza della «prescritta garanzia fideiussoria». Nella determina viene citata la corrispondenza intercorsa tra il Servizio gestione rifiuti e bonifiche della Regione e la società Terraverde Energy srl relativa proprio alla trasmissione delle garanzie finanziare e si parla di «polizza contraffatta» presentata dalla società, che, quindi, «non può essere accettata dall'amministrazione regionale».

Soddisfazione viene espressa dal sindaco, Matteo Perazzetti: «Abbiamo dimostrato che chi opera in modo corretto sul territorio - dice all'Ansa il primo cittadino - può contare sul nostro massimo appoggio, ma siamo intransigenti con chi non rispetta le regole, soprattutto quando parliamo di ambiente e salute pubblica. In questo caso ci siamo mossi fin dall'inizio per tutelare la salute dei nostri cittadini».