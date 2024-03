La Asl dice no alla visita di Schlein all'ospedale di Popoli

POPOLI. La visita della segretaria del Pd Elly Schlein all'ospedale di Popoli, in programma questa mattina in occasione del tour abruzzese per le elezioni regionali, è stata bloccata dietro a una disposizione del direttore sanitario della Asl di Pescara Alterio Fortunato.

Come riporta anche l'agenzia giornalistica Ansa, nella comunicazione, firmata da Fortunato e inoltrata ieri al segretario regionale del Pd Daniele Marinelli, si legge: «in merito alla preannunciata visita istituzionale» dell'onorevole Elly Schlein al presidio ospedaliero di Popoli, «si ritiene che la stessa sia al momento non opportuna», poiché «contrasta con ragioni di tutela della salute e di ordine igienico sanitaria, nonché con la necessaria serenità e riservatezza dei pazienti impegnati in percorsi terapeutici complessi e accompagnati da sofferenza». Da qui «l'invito a soprassedere all'iniziativa», rivolto dal direttore alla delegazione Dem.

La segretaria Schlein ha comunque deciso di tenere un presidio all'esterno dell'ospedale. Presenti, tra gli altri, il senatore Michele Fina, il deputato Luciano D'Alfonso e alcuni esponenti regionali del partito. Alcuni esponenti locali hanno sottolineato che «più volte , nel corso della campagna elettorale, il presidente Marco Marsilio ha fatto visita agli ospedali». «La stessa Schlein, nelle sue visite in Abruzzo, ha comunque avuto accesso ai presidi ospedalieri, ma qui c'è una chiara disposizione che viene dall'alto», è stato fatto notare.