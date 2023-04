Orsi e lupi, incontro sui "gioielli d'Abruzzo"

PESCARA. Inaugurazione del nuovo anno di attività della Pro Loco Pescara Aternum domani pomeriggio alle 17,30 nella galleria d'arte Spazio Bianco. L'anno inizia ospitando una guida ambientale escursionistica che presenterà un suo libro fotografico intitolato "I gioielli d'Abruzzo" che riguarda i due maggiori rappresentanti della fauna selvatica regionale: orsi e lupi.

Eugenio Di Zenobio, fondatore del sito Il Camoscio d'Abruzzo, accompagnerà la presentazione con video e foto di sua produzione. Si approfitterà della presenza dell'esperto per capire come relazionarsi con questi animali soprattutto dopo l'episodio del Trentino in cui un orso ha ucciso un uomo.

A seguire ci sarà una fiaba su un orso che esce dal letargo, a cura di Gabriele Di Camillo (premio narrativa Abruzzo), intitolata Il risveglio di Bruno. L'autore ha voluto presentarla, anche in lingua ucraina facendone dono ai bambini rifugiati ucraini, e in linguaggio Braille per gli ipovedenti.