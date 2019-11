Pescara, le mamme della movida sicura: mai più figli pestati a sangue / FOTOGALLERY

PESCARA. Le mamme sono scese in strada per chiedere sicurezza per i figli. Vogliono pattuglie a piedi lungo le vie della movida. Mai più figli pestati a sangue nelle vie del divertimento, come accaduto a un diciassettenne in via Piave la notte tra il 2 e 3 novembre scorso, picchiato da un branco di ragazzi più grandi e per futili motivi. Il corteo, formato da un'ottantina di donne madri di famiglia si è snodato per le via del centro. No slogan, né cartelli, ma una manifestazione silenziosa per sollecitare provvedimenti affinchè certi fatti di cronaca nera non avvengano più. E soprattutto che i ragazzi possano uscire la notte senza preoccupazioni.

Mamme in strada: "Movida sicura per i nostri figli"

Le mamme alla fine hanno incontrato il sindaco Carlo Masci che ha offerto loro il suo appoggio affinchè la movida pescarese in centro si svolga con sicurezza. Allo studio l'allestimento di ulteriori telecamere. Sarà richiesta anche una maggiore presenza delle forze dell'ordine. Le mamme lanciano l'idea ai commercianti di unirsi e pagare un servizio di sicurezza per le vie della movida.