Premio Asimov, in giuria 13mila studenti

PESCARA. Sono 13.011 gli studenti di 320 scuole di tutta Italia chiamati a decretare il vincitore tra le sei opere finaliste del Premio Asimov, nato nel 2016 per avvicinare i giovani alla cultura scientifica, attraverso valutazione e lettura critica di opere di divulgazione e di saggistica scientifica. Giunto all'ottava edizione, il Premio vedrà la cerimonia conclusiva sabato 6 maggio a Pescara.

Accanto agli autori dei libri, protagonisti del premio sono anche gli studenti che sceglieranno il vincitore con voti e recensioni, a loro volta valutate e premiate. Tutto nasce da un'idea del fisico Francesco Vissani che, ispirandosi a iniziative della Royal Society, ha avviato un'entusiasmante collaborazione tra mondo della ricerca e scuola secondaria di secondo grado. Inizialmente istituito dal Gran Sasso Science Institute (Gssi) dell'Aquila, il Premio è cresciuto negli anni grazie alla collaborazione dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn) e di altre realtà scientifiche.

I finalisti sono: Tempo di Guido Tonelli (Feltrinelli); Oro Blu di Edoardo Borgomeo (Laterza); Il secondo principio di Marco Malvaldi (Il Mulino); Coccodrilli al polo nord e ghiacci all'Equator" di Antonello Provenzale (Rizzoli); In un volo di storni di Giorgio Parisi (Rizzoli); Serendipità: l'Inatteso della Scienza di Telmo Pievani (Raffaello Cortina Editore).

Nell'ambito del Premio Asimov ogni studente giurato ha recensito almeno uno dei libri in lizza, le recensioni sono state poi lette e valutate dalla commissione scientifica del premio che conta 1.206 iscritti e 684 valutatori attivi. Si tratta, spiega Vissani, di "professori di scuola superiore e universitari, ricercatori, tecnologi, dottorandi, giornalisti, amici della cultura scientifica e non solo. In questo modo, in ognuna delle numerose regioni partecipanti sono state individuate le più belle recensioni presentate".

Il Premio, che fino alla precedente edizione coinvolgeva solo le scuole superiori, approda quest'anno alla scuola secondaria di primo grado. Durante la cerimonia di sabato, dopo il saluto delle autorità, sarà annunciata la prima edizione del Premio dedicata, appunto, ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado. A seguire un collegamento con le 20 sedi regionali, poi la cerimonia di premiazione vera e propria.

Tra gli interventi previsti quelli di Michela Terrigni, dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Pescara 8, coinvolto nell'iniziativa, di Felicia Cupelli, coordinatrice del gruppo di lavoro, e Rosanna Buono dell'Ufficio Scolastico Regionale. Parteciperanno alla cerimonia anche il direttore dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso, Ezio Previtali, il fondatore e coordinatore nazionale del premio, Francesco Vissani, e i 24 studenti abruzzesi autori delle migliori recensioni. Ospite la scrittrice Anna Parisi, membro dell'Associazione Librai Italiani, autrice di uno dei libri letti dagli studenti della secondaria di primo grado, "La fisica raccontata ai ragazzi".