Rischio pluriclasse, scoppia la protesta

CARAMANICO TERME. Stamani manifestazione davanti alla scuola, che serve anche i comuni di Salle e Sant'Eufemia a Maiella (Pescara). Presente tra gli altri il vicepresidente del Consiglio regionale, Antonio Blasioli. Sul tema interviene anche il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, dicendosi convinto che si riuscirà "a scongiurare tale possibilità nell'interesse del territorio". Ricordando che "un provvedimento analogo è stato impiegato anche per il comprensivo di Castelvecchio Subequo nell'Aquilano", Blasioli afferma che "la decisione, adottata secondo una logica essenzialmente economica, rischia di essere fortemente penalizzante per il comprensorio della Maiella, che è stato già oltremodo compromesso dalla chiusura delle terme, con gravi ripercussioni sulla popolazione residente.

Nei comuni montani infatti - sottolinea - le istituzioni scolastiche costituiscono un servizio imprescindibile e un segno tangibile del ricambio generazionale in seno alla comunità. Garantire la qualità del diritto allo studio dei minori è dunque essenziale per porre un freno allo spopolamento, contrastare il declino sociale ed economico e scongiurare fenomeni di dispersione scolastica".

"Continueremo a sostenere convintamente famiglie, docenti e collaboratori scolastici nella loro battaglia - aggiunge - Ho

presentato una risoluzione dettagliata alla quintaCommissione del Consiglio Regionale, invitando il presidente della Giunta e l'Assessore competente a riconsiderare la decisione, applicare le deroghe previste dalla legge in entrambi i plessi attenzionati". "Ho incontrato questo pomeriggio l'assessore regionale delegato Roberto Santangelo che, nelle prossime ore - afferma il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri - avrà un confronto con il dirigente dell'Ufficio Scolastico regionale Nardocci e sono certo che le attività messe in campo oggi consentiranno di scongiurare tale possibilità nell'interesse del territorio. Ho prestato molta attenzione alle istanze dei cittadini e degli amministratori locali, consapevole dell'importanza di tutelare e garantire ovunque il diritto allo studio, al pari del diritto alla salute, soprattutto nelle aree interne di montagna dove più alto è il rischio e il fenomenodello spopolamento. Obiettivo della Regione Abruzzo, già dalla prima legislatura, è stato quello di investire piuttosto su tali aree per riportare le famiglie a vivere realtà fondamentali che ci permettono di portare avanti tradizioni e cultura. E la scuola è il fondamento di tali realtà".

Scuola: Santangelo, scongiurato accorpamento classi a Caramanico e Castelvecchio Subequo

“Ringrazio il direttore dell’Ufficio scolastico regionale Massimiliano Nardocci per la sensibilità e l’apertura al dialogo dimostrate nell’affrontare la questione relativa alle scuole secondarie di primo ciclo nei comuni di Caramanico Terme e Castelvecchio Subequo. Possiamo annunciare che non ci sarà l’accorpamento delle classi per l’anno scolastico 2024-2025 nei due comuni montani, una deroga del tutto eccezionale che si lega strettamente alle politiche a tutela delle aree interne, soprattutto in virtù dei dati relativi alle iscrizioni alle scuole materne che lasciano intendere la necessità di adottare misure adeguate per contrastare lo spopolamento. L’Ufficio scolastico regionale e l’assessorato regionale all’Istruzione e all’Edilizia scolastica rinnovano quindi la collaborazione per rispondere alle esigenze delle famiglie del territorio”. Queste le parole dell’assessore regionale all’Istruzione e all’Edilizia scolastica Roberto Santangelo