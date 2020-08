Scontro auto-scooter: due ragazze ferite, una è grave. Ritirate sette patenti

PESCARA. Una 17enne di Francavilla al Mare (Chieti), G.C., è rimasta gravemente ferita nello scontro in motorino con una vettura e sette patenti sono state ritirate nel corso della notte. L’incidente stradale è avvenuto in piazza della Marina, angolo via De Vestea, nel centro di Pescara. A seguito dell’urto tra il ciclomotore, una Vespa 50, e una Fiat Panda, la cui dinamica è in fase di ricostruzione da parte di personale della sezione polizia stradale di Pescara, ad avere la peggio è stata la ragazza in sella al motorino che è ora ricoverata nella Rianimazione dell'ospedale Spirito Santo di Pescara. In sella alla Vespa 50, c'era un'altra ragazza, 18enne, anche lei lievemente ferita. Entrambe sono state soccorso da ambulanze del 118 e della Misericordia di Pescara. Un’altra amica della conducente del motorino, di ritorno del Pronto soccorso, dove si era recata per accertarsi delle condizioni della ragazza, è stata contravvenzionata perché positiva alla guida della sua moto 125 con un tasso alcolemico superiore al consentito.

Sette patenti ritirate. Il problema della guida in stato di ebbrezza ha innescato i controlli disposti dal compartimento della polizia stradale Abruzzo e Molise, tra Pescara, Montesilvano e Città Sant’Angelo. Pattuglie della sezione di Pescara, con il supporto di una unità della stradale di Teramo, hanno controllato 39 conducenti di veicoli e contestato otto infrazioni al codice della strada, di cui sette in violazione alle norme che regolano la guida sotto l’influenza alcolica.

Tra le patenti ritirate c'è anche quella di un operaio 52enne che, nonostante avesse il permesso di guida sospeso, perché già sorpreso al volante con un livello alcolemico superiore al previsto, è stato nuovamente trovato positivo, questa volta con un tasso di 1,47 milligrammi/litro. A tutti i conducenti con le sette patenti ritirate sono stati decurtati dieci punti e applicate pesanti sanzioni.

