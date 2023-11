Sequestrato circolo privato nel quartiere Rancitelli

PESCARA. Doveva rimanere chiuso a causa di un provvedimento amministrativo che ne aveva interrotto l’attività e invece era regolarmente aperto con all'interno avventori che consumavano alcolici. Si tratta di un circolo privato del quartiere Rancitelli sorpreso in piena attività nel corso dell’ispezione degli agenti della questura pescarese. Al termine del controllo, sono scattate due denunce per i reati di falso e inottemperanza al provvedimento che dispone l’interruzione dell’attività e l’immobile sede del circolo è stato posto sotto sequestro preventivo al fine di non far proseguire l’attività illecitamente svolta.

L'ispezione del circolo di Rancitelli ha fatto parte di un’operazione di controllo straordinario disposta dal questore di Pescara Luigi Liguori che ha riguardato diversi quartieri della città, sia centrali che periferici. L'operazione ha visto impiegati 12 equipaggi della questura di Pescara e del Reparto prevenzione crimine Abruzzo con il concorso di un cane antidroga.

Complessivamente, sono stati controllati in oltre 140 e 69 autoveicoli. Nove i posti di controllo predisposti lungo le principali arterie stradali cittadine. Nel corso dell’operazione sono stati denunciati in cinque di cui tre per inottemperanza alle norme sull’immigrazione, una per inottemperanza alla misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio da Pescara e una per evasione. Tre giovani sono stati inoltre segnalati all’autorità amministrativa per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.