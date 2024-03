Sirene accese in caserma, non è un allarme ma il saluto al collega che va in pensione

PESCARA- Il Capo Reparto Antonio Pantalone saluta i suoi colleghi del Comando Provinciale di Pescara. Il Capo Reparto Antonio Pantalone ha salutato i suoi colleghi e la sua amata divisa, durante il suo ultimo turno di lavoro. Le sirene dei mezzi di soccorso hanno suonato in suo onore nel piazzale della caserma, mentre i colleghi lo ringraziavano per il suo esempio e il contributo in questi lunghi anni.

Antonio va in pensione dopo 33 anni di servizio nel Corpo. Una carriera spesa per larga parte nella caserma di Viale Pindaro ed arricchita da esperienze anche in altri Comandi d’Italia. Infatti, dopo il corso di addestramento a Roma, ha prestato servizio nei comandi di Milano, Ancona e Rimini prima di far rientro a Pescara. Nel 2011 il passaggio di qualifica a Caposquadra lo porta a spostarsi di nuovo e giunge al Comando di Roma. Viene assegnato al distaccamento cittadino del Rione Prati, dove vive una intensa esperienza lavorativa nella Capitale. Rientrato nuovamente a Pescara, prosegue la sua carriera fino ad acquisire la qualifica di Capo Reparto. Innumerevoli gli interventi ai quali ha partecipato durante la sua lunga carriera, dando il suo contributo in termini di abnegazione e professionalità. Inoltre, è stato impegnato in numerose missioni e calamità che hanno interessato il territorio nazionale, tra le quali i terremoti di Umbria e Marche, L’Aquila e per ultima la tragedia di Rigopiano. D’ora in poi, Antonio potrà dedicare più tempo ai suoi hobby ma non sarà facile abituarsi alla pensione. D’altronde, chi è stato Vigile del Fuoco non smetterà mai di esserlo.