Stalker massacra e uccide l'ex compagna, il calciatore arrestato ha un passato in Abruzzo

BOLOGNA. Ha un passato anche in Abruzzo il calciatore arrestato a Bologna per aver aggredito e colpito con un martello, uccidendola senza pietà, l'ex compagna Alessandra Matteuzzi, di 56 anni. Si tratta di Giovanni Padovani, 27, calciatore e modello nato a Senigallia, in provincia di Ancona. Era già stato denunciato dalla vittima e aveva ricevuto il divieto di avvicinamento dal giudice. Un divieto che non gli ha impedito di ammazzarla.

Padovani era ancora in attività e giocava per la Sancataldese, team siciliano: 2 anni alle giovanili del Napoli nel 2013, periodo in cui aveva militato anche nell’under-17 della Nazionale Italiana, poi in varie squadre di serie D, tra cui il Giarre e il Troina calcio. In Abruzzo gli appassionati di calcio lo ricordano quando nel 2019 ha militato nella Vastese in serie D.

Padovani ieri sera sarebbe arrivato a Bologna in aereo dalla Sicilia e poi sarebbe andato ad attendere la donna sotto casa. Sandra Matteuzzi l'aveva denunciato per stalking