Tecnico informatico muore a 48 anni in casa

PESCARA. Era un tecnico informatico molto conosciuto ai Colli. Due anni fa aveva chiuso il suo negozio di via del Santuario per andare a lavorare in Puglia. Poi il ritorno a Pescara, un anno fa. Martedì mattina Paolo De Simone, 48 anni, si trovava nella sua casa di Strada Vicinale Bosco. Stava preparando la colazione quando, improvvisamente, si è accasciato a terra per un malore. L’ambulanza del 118 è arrivata immediatamente sul posto, gli operatori sanitari gli hanno praticato un massaggio cardiaco, ma non c’è stato nulla da fare.

Oggi all’ospedale di Pescara si terrà l’autopsia per accertare la causa della morte. I funerali si svolgono domani alle 15,30 nella chiesa di Cristo Re, ai Gesuiti. (c.cor.)

