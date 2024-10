Tecnologie emergenti: Università e imprese insieme per ricerca e applicazione 

PESCARA. E’ stato presentato nel polo didattico di Ud'A, in viale Pindaro, l’Osservatorio sulle Tecnologie emergenti e le Pmi (Emerging Technologies and SME Observatory - ESO), un progetto del Dipartimento di Economia aziendale dell’Università D’Annunzio in collaborazione con Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, che ha l’obiettivo di investigare le dinamiche di adozione delle tecnologie emergenti nelle organizzazioni sia private che pubbliche del tessuto produttivo locale.

Ogni giorno che passa, la tecnologia continua a crescere a un ritmo vertiginoso ed è uno dei settori in più rapida crescita al mondo. Il mercato tecnologico statunitense, ad esempio, rappresenta oltre un terzo dell'intero mercato mondiale. Negli Stati Uniti ci sono oltre 585.000 aziende tecnologiche. I dipendenti del settore tecnologico guadagnano fino all'85% in più rispetto a quelli di altri settori. Il Nord America, l'Asia e l'Europa rappresentano la maggior parte del settore IT mondiale. L'industria tecnologica ha fatto passi da gigante negli ultimi decenni ed è diventata una parte vitale di così tante aree della nostra vita che è difficile separarla. L’Osservatorio sulle Tecnologie Emergenti e le Pmi esplora come si muovono le imprese abruzzesi in questo scenario.

@RIPRODUZIONE RISERVATA