Tre ore d'attesa in aeroporto per il volo per Bergamo

PESCARA. Giornata da incubo per centinaia di passeggeri in partenza da Pescara con il volo Ryanair della mattina (previsto alle ore 8,20) per Bergamo ieri, 8 maggio. Il volo ha riportato oltre tre ore di ritardo all’atterraggio. Pesanti i disagi. I passeggeri sono stati costretti a trascorrere ore intere nell’aeroporto d'Abruzzo: la partenza è stata rinviata e l'aereo è poi atterrato solo alle 12,38 anziché, come previsto, alle 9,30. La Saga, società pubblica di gestione dell'aeroporto, ha fatto sapere di aver assistito i passeggeri ai quali sono stati distribuiti voucher.

A che cosa è dovuto il ritardo?

Il fatto è stato reso pubblico da ItaliaRimborso, azienda che ha per obiettivo quello di fornire assistenza ai passeggeri che subiscono un disservizio aereo e secondo la quale il ritardo sia stato conseguente a problematiche della compagnia aerea.

L'azienda in una nota sottolinea come il disservizio abbia portato non pochi disagi ai passeggeri i quali possono ora ottenere 250 euro come compensazione pecuniaria. Secondo l'azienda infatti ci possono essere gli estremi per l’applicazione del Regolamento comunitario 261/2004. E la Saga parla di problemi tecnici del vettore.