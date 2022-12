Troppa nebbia su Pescara, l'aereo dirotta su Roma

PESCARA. Nebbia, troppa nebbia per atterrare in sicurezza nonostante l'apparecchiatura per l'avvicinamento strumentale. Sono queste le condizioni che hanno portato i piloti del volo Ryanair Milano/Bergamo-Pescara di questa mattina a rinunciare all'atterraggio all'aeroporto d'Abruzzo e deviare quindi su Roma Fiumicino. L'aereo carico di passeggeri sarebbe dovuto atterrare dopo circa un'ora dal decollo alle 6,40 a Pescara, ma giunto in prossimità dell'Abruzzo (lato mare) e considerate le condizioni di scarsa visibilità a causa della nebbia, ha "riattaccato" i motori e proseguito fino a a Roma dove è atterrato alle 7,35.

Da qui è cominciato la procedura da parte della compagnia aerea per "ricoprire" i passeggeri che volessero raggiungere Pescara. In genere in questi casi viene recuperato un pullman oppure viene rimborsato l'eventuale viaggio in auto. Di certo qualche disagio c'è stato.

La scelta dell'aeroporto su dove far atterrare l'aereo viene presa di concerto tra la compagnia aerea e l'Enac (Ente aviazione civile) in base alle disponibilità degli scali vicini e al traffico aereo del momento.

copyright il Centro