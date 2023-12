Trovata morta nel baule, Concetta sepolta a Cepagatti

CEPAGATTI. Da settimane non riusciva a mettersi in contatto con la madre e alla fine, non accontentandosi più dei messaggi sul telefonino in cui la mamma le diceva di stare tranquilla, ha deciso di andare a verificare. E dalla casa popolare di via Palermo, a Villanova di Cepagatti, è partita alla volta di Mondragone, in Campania. Così, domenica scorsa, è stato scoperto il corpo di Concetta Infante, 77 anni, trovata morta dentro un baule dalla figlia quarantenne che l’aveva raggiunta da Cepagatti, dove anche la 77enne aveva vissuto con l’altra figlia fino a un anno e mezzo fa.

Una vicenda su cui la Procura di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un’inchiesta e l’indagata, per occultamento di cadavere, è la figlia maggiore della donna, Maddalena, 54 anni. Lei e la mamma, circa un anno e mezzo fa, avevano lasciato la casa popolare di Cepagatti, dov’è rimasta la sorella piccola, per tornare nell’abitazione di proprietà in un quartiere popolare di Mondragone.

