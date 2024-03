Un successo l’anteprima di Ecomob Expo: ad aprile la fiera della mobilità sostenibile

PESCARA. Due giorni di mobilità elettrica, sicurezza stradale e gimkana in bici per bambini e ragazzi per la Première Ecomob Expo, anteprima della settima edizione di Ecomob Expo, il primo grande evento dedicato alla mobilità sostenibile, al turismo attivo e alla green economy. La Première si è svolta il fine settimana appena passato in collaborazione con il Centro d’Abruzzo e grazie anche al patrocinio del comune di San Giovanni Teatino.

La due giorni ha visto protagonisti il meglio della mobilità elettrica, nonché le forme di energia alternativa, senza dimenticare la mobilità a due ruote. In esposizione dunque auto, scooter e bici elettriche. Non da meno lo spazio dedicato ai bambini dai 5 anni in poi e ai ragazzi, con la gimkana allestita dalla Scuola di Ciclismo Moreno Di Biase: per pedalare imparando importanti tecniche di base per la sicurezza stradale.

“Momenti di incontro e di festa, un’anteprima delle giornate di Pescara, in linea con lo spirito Ecomob, con in primo piano temi quali mobilità sostenibile, turismo esperienziale e green economy” commentano gli organizzatori della Ecolife, associazione di promozione sociale, nata con l’impegno di promuovere e diffondere la cultura ecosostenibile.

“Per la settima edizione di Pescara, dal 19 al 21 aprile, l’area espositiva si espande ancora di più, fino ad arrivare alla vista mare - aggiungono gli organizzatori di Ecomob -. Forti dei numeri precedenti, più di 65mila visitatori, oltre 500 brand rappresentati e quasi 30 workshop organizzati nel tempo, confermiamo e rilanciamo l'interesse per temi ormai cruciali per il nostro vivere quotidiano”.

Ecomob è un brand Ecolife, associazione di promozione sociale, nata con l'impegno di promuovere e diffondere la cultura ecosostenibile.